Чехия не будет передавать Украине танки Т-72

иллюстративное фото: из открытых источников

Чешская Республика отменила модернизацию советских танков Т-72 для передачи Украине из-за технических проблем с системой управления огнем

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Novinky.

Решение о модернизации чешских Т-72M4 CZ было принято еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Предполагалось, что танки пройдут полный цикл модернизации перед передачей, однако в ходе испытаний возникли проблемы с точностью стрельбы.

Впрочем, в Минобороны Чехии заявили, что ремонт некоторых компонентов оказался технически невозможным, что подтвердил итальянский производитель оборудования.

В связи с этим Министерство обороны Чехии приняло решение о прекращении соглашения о модернизации танков с государственным предприятием VOP CZ и возместить расходы, определенные аудитом.

В настоящее время на складах Чехии находятся несколько десятков танков T-72M4 CZ.

