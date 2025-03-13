06:30  13 марта
Голливудская актриса спела на сцене "Красную руту"
02:50  13 марта
Французы боятся войны за пределами Украины - опрос
03:10  13 марта
Нападение на детей на Сумщине: мужчина ударил подростка металлической трубой по голове
UA | RU
UA | RU
13 марта 2025, 10:47

Чехия поможет модернизировать украинские больницы: какие заведения попали в список

13 марта 2025, 10:47
Читайте також українською мовою
фото: EPA/UPG
Читайте також
українською мовою

Чехия поможет модернизировать украинские медицинские учреждения. Уже согласовано шесть соответствующих проектов

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко встретился с правительственным уполномоченным Чехии по восстановлению Украины Томашем Копечным и чешской делегацией. Обсудили проекты модернизации украинских медучреждений.

"Согласно последней оценке Всемирного банка, потребности на восстановление в медицинской сфере на ближайшие 10 лет составляют 19,4 млрд долларов. И эта цифра, к сожалению, не финальная. Да, только за последний год количество поврежденных учреждений здравоохранения выросло почти на 40%", – отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что поддержка партнеров критически важна для Украины.

Чехия – участник программы Ukraine Facility и потенциально готова взять на себя финансирование реконструкции и модернизации 13 больниц в 7 регионах Украины.

На сегодняшний день Еврокомиссия согласовала чешским партнерам поддержку 6 публичных инвестиционных проектов:

  1. Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы.
  2. Ровенский областной госпиталь ветеранов войны.
  3. Волынская областная клиническая больница.
  4. КНП "Криворожская городская больница №5" Криворожского городского совета.
  5. КНП "Городская клиническая больница №16" Днепровского городского совета.
  6. Киевская областная детская лечебница.

Напомним, более трех лет российская армия системно обстреливает мирные города, атакует гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе и медицинскую: больницы, амбулатории, поликлиники.

Россияне повредили 1984 объекта медучреждений и еще 301 — разрушили до основания.

Чехия больницы министерство здравоохранения модернизация проект партнеры
Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины для детей
10 марта 2025, 15:24
Сезон гриппа на Ровенщине: из-за осложнений умерли три человека
10 марта 2025, 13:34
В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов
26 февраля 2025, 13:51
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
13 марта 2025, 11:29
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
13 марта 2025, 11:23
На Буковине пограничники задержали женщину, пытавшуюся вывезти за границу наркосодержащие медпрепараты
13 марта 2025, 11:13
На Львовщине столкнулись два мотоцикла: двое парней – в реанимации
13 марта 2025, 11:13
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
13 марта 2025, 11:06
В Одессе полицейские задержали пару, которая сбывала наркотики в городе
13 марта 2025, 11:03
Оккупанты ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть погибший и пострадавший
13 марта 2025, 10:46
Атака дронов по Одесщине: в двух районах вспыхнули пожары
13 марта 2025, 10:36
В Киевской области из-за атаки дронов повреждены дома
13 марта 2025, 10:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »