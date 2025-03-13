Чехия поможет модернизировать украинские больницы: какие заведения попали в список
Чехия поможет модернизировать украинские медицинские учреждения. Уже согласовано шесть соответствующих проектов
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Отмечается, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко встретился с правительственным уполномоченным Чехии по восстановлению Украины Томашем Копечным и чешской делегацией. Обсудили проекты модернизации украинских медучреждений.
"Согласно последней оценке Всемирного банка, потребности на восстановление в медицинской сфере на ближайшие 10 лет составляют 19,4 млрд долларов. И эта цифра, к сожалению, не финальная. Да, только за последний год количество поврежденных учреждений здравоохранения выросло почти на 40%", – отметил Ляшко.
Он также подчеркнул, что поддержка партнеров критически важна для Украины.
Чехия – участник программы Ukraine Facility и потенциально готова взять на себя финансирование реконструкции и модернизации 13 больниц в 7 регионах Украины.
На сегодняшний день Еврокомиссия согласовала чешским партнерам поддержку 6 публичных инвестиционных проектов:
- Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы.
- Ровенский областной госпиталь ветеранов войны.
- Волынская областная клиническая больница.
- КНП "Криворожская городская больница №5" Криворожского городского совета.
- КНП "Городская клиническая больница №16" Днепровского городского совета.
- Киевская областная детская лечебница.
Напомним, более трех лет российская армия системно обстреливает мирные города, атакует гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе и медицинскую: больницы, амбулатории, поликлиники.
Россияне повредили 1984 объекта медучреждений и еще 301 — разрушили до основания.