Чехия поможет модернизировать украинские больницы: какие заведения попали в список

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Чехия поможет модернизировать украинские медицинские учреждения. Уже согласовано шесть соответствующих проектов

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко встретился с правительственным уполномоченным Чехии по восстановлению Украины Томашем Копечным и чешской делегацией. Обсудили проекты модернизации украинских медучреждений.

"Согласно последней оценке Всемирного банка, потребности на восстановление в медицинской сфере на ближайшие 10 лет составляют 19,4 млрд долларов. И эта цифра, к сожалению, не финальная. Да, только за последний год количество поврежденных учреждений здравоохранения выросло почти на 40%", – отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что поддержка партнеров критически важна для Украины.

Чехия – участник программы Ukraine Facility и потенциально готова взять на себя финансирование реконструкции и модернизации 13 больниц в 7 регионах Украины.

На сегодняшний день Еврокомиссия согласовала чешским партнерам поддержку 6 публичных инвестиционных проектов:

Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы. Ровенский областной госпиталь ветеранов войны. Волынская областная клиническая больница. КНП "Криворожская городская больница №5" Криворожского городского совета. КНП "Городская клиническая больница №16" Днепровского городского совета. Киевская областная детская лечебница.

Напомним, более трех лет российская армия системно обстреливает мирные города, атакует гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе и медицинскую: больницы, амбулатории, поликлиники.

Россияне повредили 1984 объекта медучреждений и еще 301 — разрушили до основания.