Чехія не передаватиме Україні танки Т-72

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Novinky.

Зазначається, що рішення про модернізацію чеських Т-72M4 CZ було ухвалене ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Передбачалося, що танки пройдуть повний цикл модернізації перед передачею, однак під час випробувань виникли проблеми з точністю стрільби.

Втім у Міноборони Чехії заявили, що ремонт деяких компонентів виявився технічно неможливим, що підтвердив італійський виробник обладнання.

У зв’язку із цим Міністерство оборони Чехії ухвалило рішення припинити угоду про модернізацію танків із державним підприємством VOP CZ та відшкодувати витрати, визначені аудитом.

Наразі на складах Чехії перебуває декілька десятків танків T-72M4 CZ.

