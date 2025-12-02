21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
20:48  02 грудня
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
16:34  02 грудня
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 21:50

Чехія не передаватиме Україні танки Т-72

02 грудня 2025, 21:50
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чеська Республіка скасувала модернізацію радянських танків Т-72 для передачі Україні через технічні проблеми із системою управління вогнем

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Novinky.

Зазначається, що рішення про модернізацію чеських Т-72M4 CZ було ухвалене ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Передбачалося, що танки пройдуть повний цикл модернізації перед передачею, однак під час випробувань виникли проблеми з точністю стрільби.

Втім у Міноборони Чехії заявили, що ремонт деяких компонентів виявився технічно неможливим, що підтвердив італійський виробник обладнання.

У зв’язку із цим Міністерство оборони Чехії ухвалило рішення припинити угоду про модернізацію танків із державним підприємством VOP CZ та відшкодувати витрати, визначені аудитом.

Наразі на складах Чехії перебуває декілька десятків танків T-72M4 CZ.

Нагадаємо, Чехія допоможе модернізувати українські медичні заклади. Наразі вже погоджено шість відповідних проектів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чехія Україна війна танк
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
Путін пригрозив "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атаки на російські судна
02 грудня 2025, 18:35
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Забудьте про мир – це лише початок великої війни
02 грудня 2025, 23:02
У Луцьку пенсіонера оштрафували за організацію місця розпусти
02 грудня 2025, 22:57
Рівень життя в ЄС опустився до мінімуму за 40 років порівняно з США — Bloomberg
02 грудня 2025, 22:22
Названо розмір середньої зарплати в Україні
02 грудня 2025, 22:14
У Запоріжжі в грудні зацвіла сакура: фоторепортаж
02 грудня 2025, 22:08
Лякати Європу війною – це чергова спецоперація ФСБ
02 грудня 2025, 21:59
Як українки заробляють 1,5-2 тис. доларів на місяць: чим займаються
02 грудня 2025, 21:56
Тесла збила пенсіонера у Києві - відео
02 грудня 2025, 21:26
Технології можуть стати не менш небезпечною зброєю, ніж ядерна
02 грудня 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »