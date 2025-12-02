2 декабря 2025 года Ирландия объявила о предоставлении Украине дополнительного пакета финансовой помощи на сумму €125 млн. Средства будут направлены на обеспечение нелетальной военной поддержки и укрепление энергетической инфраструктуры Украины, страдающей от постоянных атак со стороны России

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews.

€100 млн будет выделено в поддержку обороноспособности Украины, в частности, на борьбу с ночными ракетными и дроновыми атаками России.

€25 млн будет направлено на улучшение энергетической инфраструктуры, что критически важно в контексте масштабных атак на украинские энергетические объекты.

Визит Владимира Зеленского и Елены Зеленской в Ирландию

Это решение стало частью результатов первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в Ирландию. Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин во время визита отметил, что страна стремится активно поддерживать Украину не только словами, но и конкретными действиями.

Дорожная карта партнерства к 2030 году

В ходе визита также был подписан важный документ - "Дорожную карту партнерства между Украиной и Ирландией до 2030 года". Этот документ является продолжением соглашений, достигнутых в сентябре 2024 г., и предусматривает расширение сотрудничества между странами в политической, безопасности, образовательной и культурной сферах.

Предыдущие инициативы Ирландии

В частности, Ирландия передала Украине радиолокационные системы для усиления противовоздушной обороны в феврале 2025 года. Это помощь, которая играет немаловажную роль в противостоянии российским ракетным атакам.

Таким образом, Ирландия продолжает оказывать значительную поддержку Украине, в частности, в борьбе с агрессией России, и расширяет сотрудничество с украинскими партнерами на долгосрочную перспективу.