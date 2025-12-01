Зеленський у Франції домовився про визнання українських водійських посвідчень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це президент України говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном.

У понеділок, 1 грудня, в Єлисейському палаці в Парижі Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном у форматі тет-а-тет.

Основна тема – перемовини заради закінчення війни та гарантії безпеки. Глава держави поінформував про деталі вчорашньої зустрічі з американською стороною у Сполучених Штатах Америки.

Крім того, сторони обговорили визнання українських водійських посвідчень у Франції.

Нагадаємо, Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у Флориді. За словами голови української делегації та секретаря РНБО, переговори з американськими представниками, які відбулися у Флориді 30 листопада, пройшли складно, але результативно.