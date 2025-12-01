18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 17:59

Зеленський у Франції домовився про визнання українських водійських посвідчень

01 грудня 2025, 17:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Франція може почати визнавати українські водійські посвідчення

Як передає RegioNews, про це президент України говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном.

У понеділок, 1 грудня, в Єлисейському палаці в Парижі Президент України Володимир Зеленський провів кількагодинну зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном у форматі тет-а-тет.

Основна тема – перемовини заради закінчення війни та гарантії безпеки. Глава держави поінформував про деталі вчорашньої зустрічі з американською стороною у Сполучених Штатах Америки.

Крім того, сторони обговорили визнання українських водійських посвідчень у Франції.

Нагадаємо, Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у Флориді. За словами голови української делегації та секретаря РНБО, переговори з американськими представниками, які відбулися у Флориді 30 листопада, пройшли складно, але результативно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
водійське посвідчення Франція Україна Емманюель Макрон Володимир Зеленський
До останнього не вірив: Єрмак влаштував Зеленському емоційну сцену перед відставкою – УП
01 грудня 2025, 10:48
Після звільнення Єрмак відвідав Офіс президента і розмовляв із Зеленським, – нардеп
30 листопада 2025, 11:19
"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою
01 грудня 2025, 19:41
Новий тип загрози: дистанційно керований "Шахед" атакував автомобіль МВГ на Чернігівщині
01 грудня 2025, 19:19
Відключення світла 2 листопада: якими в Україні будуть графіки обмеження електроенергії
01 грудня 2025, 19:05
MELOVIN отримав розкішний подарунок: яка вартість каблучки від нареченого – військового медика
01 грудня 2025, 19:04
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
01 грудня 2025, 18:59
Романс Зеленського з Єрмаком затягнувся так надовго тому, що Зеленський довго освоювався у президентському кріслі
01 грудня 2025, 18:49
Ракетний удар по Дніпру 1 грудня: що відомо про постраждалих
01 грудня 2025, 18:49
Дозвіл за 5 тисяч доларів: адвокат зі Львова обіцяв "випустити" чоловіка за кордон
01 грудня 2025, 18:35
Суддя на Закарпатті затриманий на хабарі у 1300 доларів за скасування арешту
01 грудня 2025, 18:35
Зеленський прокоментував інформацію про "захоплення Куп'янська" росіянами
01 грудня 2025, 18:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »