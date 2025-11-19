08:26  19 ноября
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
23:30  18 ноября
Украина заработала на экспорте мяса более 100 миллионов долларов всего за месяц
01:30  19 ноября
Лидер "Бумбокс" Хливнюк объяснил, почему он не станет переводить свои русскоязычные хиты
19 ноября 2025, 07:21

Польша подняла авиацию из-за массированной ракетной атаки на Украину

19 ноября 2025, 07:21
Иллюстративное фото: pixabay
Польша подняла в небо истребители из-за массированной российской ракетной атаки на западные регионы Украины

Об этом сообщает Оперативное командование Польши, передает RegioNews.

"В связи с нападением РФ, которая совершает удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве действует польская и союзная авиация. Подняты в воздух очередные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного наблюдения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нземные средства противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения переведены в состояние наивысшей готовности.

В пресс-службе польской армии добавили, что "эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту". Особенно это касается районов, прилегающих к регионам, находящимся под угрозой.

Напомним, утром 19 ноября Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку. По украинским городам одновременно нанесли удары ударными беспилотниками и ракетами разных типов.

