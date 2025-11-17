18:43  17 ноября
Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
14:35  17 ноября
Вспышка гепатита А на Закарпатье: в туристической деревне вводят ограничения
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2025, 17:42

Польша под ударом диверсий: армия проверит 120 км путей к границе с Украиной

17 ноября 2025, 17:42
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Польша подтвердила, что повреждение на стратегической железнодорожной линии, ведущей к границе с Украиной, является результатом умышленного саботажа. Об этом заявили премьер-министр Польши Дональд Туск и министр внутренних дел Марцин Кервинский

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews.

"Нет сомнений, что мы имеем дело с актом саботажа", - отметил Кервинский.

Власти Польши уже приступили к проверке еще одного участка этой же железнодорожной магистрали, где также зафиксировано повреждение путей. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш добавил, что польская армия проверит безопасность оставшихся 120 км железнодорожных путей, ведущих к украинской границе, чтобы избежать повторения инцидентов.

В своем видеообращении Туск подтвердил, что взрыв по железной дороге был попыткой взорвать поезд на маршруте Варшава-Люблин. "Это считается попыткой дестабилизировать и уничтожить железнодорожную инфраструктуру, что могло привести к катастрофе", - подчеркнул он.

По данным польских СМИ, еще один схожий инцидент произошел дальше на востоке страны — на той же железнодорожной линии возле города Пуливы, где пассажирский поезд с 475 людьми чуть не попал в аварию. Премьер-министр подчеркнул, что все имеющиеся данные указывают на умышленный характер этих инцидентов.

"К сожалению, нет сомнений, что мы имеем дело с умышленным деянием - актом саботажа. К счастью, трагедии удалось избежать, но ситуация очень серьезная", - заявил Туск.

Как стало известно, взрыв на железной дороге произошел на важном маршруте, ведущем к польско-украинской границе, и его цель была разрушить часть железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожники сообщили о повреждении путей у станции PKP Mika в районе Жичина Гарволинского повета Мазовецкого воеводства. Туск отметил, что взрывное устройство было установлено именно на участке "Варшава - Люблин", по которому также транспортируется помощь для Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия война Польша
В письме фон дер Ляен лидерам ЕС предусмотрено, что война в Украине закончится в 2026 году - СМИ
17 ноября 2025, 17:34
В порту Измаил после атаки загорелось оборудование на турецком судне
17 ноября 2025, 14:14
За неделю украинские пограничники уничтожили 434 оккупанта и более 150 единиц вражеской техники
17 ноября 2025, 12:22
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Энергоатом потратил 210 млн грн на оккупированную Запорожскую АЭС в 2025 году
17 ноября 2025, 22:01
В Харькове 55-летний водитель троллейбуса потерял сознание и врезался в остановку: состояние пострадавшего
17 ноября 2025, 21:44
Корейские ученые изобрели новый способ обновления зубной эмали: какая стоимость
17 ноября 2025, 21:25
Подозреваемый по "делу Энергоатома" Басов обжалует решение о содержании под стражей и залог в 40 млн грн
17 ноября 2025, 21:05
В Херсонской области фермер обнаружил обломки беспилотника: взрывотехники ликвидировали опасные боеприпасы
17 ноября 2025, 20:41
Пришел за отсрочкой, но был мобилизован: что решил суд
17 ноября 2025, 20:15
В правительстве предлагают создать должность координатора по борьбе с антисемитизмом
17 ноября 2025, 19:33
В Днепропетровской области мужчина убил свою 86-летнюю мать во время конфликта
17 ноября 2025, 19:15
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
17 ноября 2025, 19:12
Стало известно, когда Умеров вернется в Украину
17 ноября 2025, 18:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »