Польша под ударом диверсий: армия проверит 120 км путей к границе с Украиной

Польша подтвердила, что повреждение на стратегической железнодорожной линии, ведущей к границе с Украиной, является результатом умышленного саботажа. Об этом заявили премьер-министр Польши Дональд Туск и министр внутренних дел Марцин Кервинский

Об этом сообщает The Guardian, передает RegioNews.

"Нет сомнений, что мы имеем дело с актом саботажа", - отметил Кервинский.

Власти Польши уже приступили к проверке еще одного участка этой же железнодорожной магистрали, где также зафиксировано повреждение путей. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш добавил, что польская армия проверит безопасность оставшихся 120 км железнодорожных путей, ведущих к украинской границе, чтобы избежать повторения инцидентов.

В своем видеообращении Туск подтвердил, что взрыв по железной дороге был попыткой взорвать поезд на маршруте Варшава-Люблин. "Это считается попыткой дестабилизировать и уничтожить железнодорожную инфраструктуру, что могло привести к катастрофе", - подчеркнул он.

По данным польских СМИ, еще один схожий инцидент произошел дальше на востоке страны — на той же железнодорожной линии возле города Пуливы, где пассажирский поезд с 475 людьми чуть не попал в аварию. Премьер-министр подчеркнул, что все имеющиеся данные указывают на умышленный характер этих инцидентов.

"К сожалению, нет сомнений, что мы имеем дело с умышленным деянием - актом саботажа. К счастью, трагедии удалось избежать, но ситуация очень серьезная", - заявил Туск.

Как стало известно, взрыв на железной дороге произошел на важном маршруте, ведущем к польско-украинской границе, и его цель была разрушить часть железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожники сообщили о повреждении путей у станции PKP Mika в районе Жичина Гарволинского повета Мазовецкого воеводства. Туск отметил, что взрывное устройство было установлено именно на участке "Варшава - Люблин", по которому также транспортируется помощь для Украины.