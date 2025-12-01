15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
01 грудня 2025, 14:52

У Польщі готуються заарештувати українців, підозрюваних у диверсії на залізниці

01 грудня 2025, 14:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Польща готує європейський ордер на арешт двох громадян України, яких підозрюють у диверсії на залізниці

Як передає RegioNews, про це пише видання RMF24, посилаючись на заяву речника Національної прокуратури Пшемислава Новака.

Зокрема прокурор Національної прокуратури Польщі звернувся до окружного суду у Варшаві з клопотанням про видачу європейського ордера на затримання двох підозрюваних, причетних до диверсії на польській залізниці.

Йдеться про Євгена Іванова (1984 р.н.) та Олександра Кононова (1986 р.н.).

Польські правоохоронці переконані, що підозрюваних українців найняли спецслужби РФ, аби дестабілізувати роботу критичної інфраструктури Польщі.

Раніше польська сторона підтвердила, що пошкодження на стратегічній залізничній лінії, яка веде до кордону з Україною, є результатом навмисного саботажу. Залізничники повідомили про пошкодження шляхів поблизу станції PKP Mika в районі Жичина Гарволинського повіту Мазовецького воєводства.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 15:47
Єрмак залишається із Зеленським? Ще трішки – і все стане очевидним
01 грудня 2025, 15:23
Стріляти, рятувати, орієнтуватися: запорізькі педагоги пройшли курс Нацспротиву
01 грудня 2025, 15:15
Євросоюз зміцнить обороноздатність України: що обіцяють
01 грудня 2025, 15:05
У Чернівцях чоловік посеред вулиці почав стрілянину: що сталось
01 грудня 2025, 14:55
З 2026 року в Україні заборонять "коньяк": що відомо
01 грудня 2025, 14:40
На Тернопільщині фургон зіткнувся із фурою, загинув водій
01 грудня 2025, 14:15
Комуналка, книги та донати ЗСУ: як українці витрачають "зимову тисячу"
01 грудня 2025, 14:01
На Житомирщині зафарбували мурал з Ісусом: названа причина
01 грудня 2025, 13:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
