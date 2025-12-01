У Польщі готуються заарештувати українців, підозрюваних у диверсії на залізниці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Польща готує європейський ордер на арешт двох громадян України, яких підозрюють у диверсії на залізниці

Як передає RegioNews, про це пише видання RMF24, посилаючись на заяву речника Національної прокуратури Пшемислава Новака.

Зокрема прокурор Національної прокуратури Польщі звернувся до окружного суду у Варшаві з клопотанням про видачу європейського ордера на затримання двох підозрюваних, причетних до диверсії на польській залізниці.

Йдеться про Євгена Іванова (1984 р.н.) та Олександра Кононова (1986 р.н.).

Польські правоохоронці переконані, що підозрюваних українців найняли спецслужби РФ, аби дестабілізувати роботу критичної інфраструктури Польщі.

Раніше польська сторона підтвердила, що пошкодження на стратегічній залізничній лінії, яка веде до кордону з Україною, є результатом навмисного саботажу. Залізничники повідомили про пошкодження шляхів поблизу станції PKP Mika в районі Жичина Гарволинського повіту Мазовецького воєводства.