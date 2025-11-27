21:55  27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
Одна из стран ЕС будет мотивировать украинцев возвращаться домой: что предлагают

В Нидерландах разработали план предоставления украинцам, имеющим статус беженцев, нового специального статуса, который должен поощрить их возвращаться на родину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NOS.

Министерство по делам беженцев и миграции Нидерландов выдвинуло предложение, согласно которому в 2027 году, когда истечет срок директивы ЕС о временной защите, украинцам предоставят специальный временный статус.

По мнению авторов инициативы, этот статус послужит поощрением для граждан Украины возвращаться домой после завершения войны, а не оставаться в Нидерландах.

Также в министерстве хотят, чтобы украинцы, имеющие оплачиваемую работу в Нидерландах, сами оплачивали аренду жилья и медицинскую страховку.

Как сообщалось, Нидерланды выделяют дополнительные 55 млн евро в поддержку Украины. Деньги будут направлены на покрытие расходов, связанных с восстановлением Украины и реализацией ключевых реформ.

