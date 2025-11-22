В Беларуси помиловали десятки граждан Украины: подробности

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, "буквально сейчас, в эти минуты" их передают украинской стороне.

Отмечается, что помилование прошло в рамках договоренностей с США.

Как сообщалось, Беларусь планирует в декабре 2025 года поставить на боевое дежурство новый зенитно-ракетный комплекс "Орешник". Пока эта информация не подтвердилась.