В Беларуси помиловали десятки граждан Украины: подробности
Лидер Беларуси Александр Лукашенко по просьбе украинской стороны якобы помиловал 31 гражданина Украины
Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
По ее словам, "буквально сейчас, в эти минуты" их передают украинской стороне.
Отмечается, что помилование прошло в рамках договоренностей с США.
