27 листопада 2025, 23:41

Одна із країн ЄС мотивуватиме українців повертатися додому: що пропонують

27 листопада 2025, 23:41
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Нідерландах розробили план надання українцям, які мають статус біженців, нового спеціального статусу, який має заохотити їх повертатися на батьківщину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NOS.

Міністерство у справах біженців і міграції Нідерландів висунуло пропозицію, згідно з якою у 2027 році, коли спливе термін директиви ЄС про тимчасовий захист, українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус.

На думку авторів ініціативи, цей статус буде слугувати заохоченням для громадян України повертатися додому після завершення війни, а не залишатися у Нідерландах.

Також у міністерстві хочуть, щоб українці, які мають оплачувану роботу в Нідерландах, самі оплачували собі оренду житла та медичну страховку.

Як повідомлялось, Нідерланди виділяють додаткові 55 млн євро на підтримку України. Гроші будуть спрямовані на покриття витрат, пов’язаних із відновленням України та реалізацією ключових реформ.

біженці суспільство українці Нідерланди
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Якесь умовне перемир'я буде. Питання лише часу та умов
27 листопада 2025, 23:45
Стало відомо, скільки ветеранів буде в Україні після війни
27 листопада 2025, 23:26
Зеленський призначив послом України в Сербії випускника академії ФСБ
27 листопада 2025, 23:07
Жодних реальних сигналів про переговори найближчі 2-3 місяці не буде – Кремль просто тягне час
27 листопада 2025, 22:49
У Чернівцях підпалили синагогу
27 листопада 2025, 21:55
Більше половини військовослужбовців незадоволені харчуванням – дослідження
27 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, скільки укриттів є в Україні
27 листопада 2025, 21:31
Фронтмен гурту ADAM досі в комі: дружина артиста звернулась до людей
27 листопада 2025, 21:30
"Росія напала на понад 19 країн, жодна не відповідала агресією", – голова дипломатії ЄС Кая Каллас
27 листопада 2025, 21:13
