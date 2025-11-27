Одна із країн ЄС мотивуватиме українців повертатися додому: що пропонують

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Нідерландах розробили план надання українцям, які мають статус біженців, нового спеціального статусу, який має заохотити їх повертатися на батьківщину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NOS.

Міністерство у справах біженців і міграції Нідерландів висунуло пропозицію, згідно з якою у 2027 році, коли спливе термін директиви ЄС про тимчасовий захист, українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус.

На думку авторів ініціативи, цей статус буде слугувати заохоченням для громадян України повертатися додому після завершення війни, а не залишатися у Нідерландах.

Також у міністерстві хочуть, щоб українці, які мають оплачувану роботу в Нідерландах, самі оплачували собі оренду житла та медичну страховку.

Як повідомлялось, Нідерланди виділяють додаткові 55 млн євро на підтримку України. Гроші будуть спрямовані на покриття витрат, пов’язаних із відновленням України та реалізацією ключових реформ.