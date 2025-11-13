В Германии просят Украину сдержать наплыв мужчин в страну

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Politico.

Немецкий лидер сказал, что поднял вопрос прибытия мужчин из Украины в Германию во время телефонного разговора с Зеленским.

"Сегодня во время длительного телефонного разговора я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины, в том числе из Украины, не приезжали в Германию в большом количестве – во все большем количестве, – а служили своей стране. Они там нужны", – заявил Мерц.

