В США готовят депортацию украинцев

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Washington Post.

По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, в настоящее время посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", имеющих окончательный приказ о выдворении "из-за нарушения американского законодательства".

Также она отметила, что американские власти работают над логистическими мероприятиями по проведению депортации, "принимая во внимание отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной".

Ранее президент США прокомментировал гарантию безопасности для Украины. По словам Дональда Трампа, США тоже будут играть немаловажную роль.