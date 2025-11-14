В США готовят депортацию украинцев
Администрация Трампа готовит депортацию около 80 граждан Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Washington Post.
По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, в настоящее время посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", имеющих окончательный приказ о выдворении "из-за нарушения американского законодательства".
Также она отметила, что американские власти работают над логистическими мероприятиями по проведению депортации, "принимая во внимание отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной".
Ранее президент США прокомментировал гарантию безопасности для Украины. По словам Дональда Трампа, США тоже будут играть немаловажную роль.
