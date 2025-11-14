15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
14 ноября 2025, 14:39

В США готовят депортацию украинцев

14 ноября 2025, 14:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Администрация Трампа готовит депортацию около 80 граждан Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Washington Post.

По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, в настоящее время посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", имеющих окончательный приказ о выдворении "из-за нарушения американского законодательства".

Также она отметила, что американские власти работают над логистическими мероприятиями по проведению депортации, "принимая во внимание отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной".

Ранее президент США прокомментировал гарантию безопасности для Украины. По словам Дональда Трампа, США тоже будут играть немаловажную роль.

