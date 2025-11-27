Фото: иллюстративное

Европейский Союз готовит новый транш оборонной поддержки для Украины на сумму около 80 млн евро

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По информации высокопоставленного чиновника ЕС, средства будут профинансированы за счет сверхприбылей от замороженных активов России и поступят в начале 2026 года.

Это уже четвертый платеж в рамках этой программы. В целом, в течение первого года использования сверхприбылей ЕС получил 5% от общей суммы, что составило около 185 млн евро в двух траншах. Нынешний платеж, по словам источника, планируется на уровне 80 млн евро.

Брюссель предложит странам-членам ЕС варианты использования этих средств, однако приоритетом останется поддержка украинской оборонной промышленности. Среди направлений финансирования – закупка дронов, частично боеприпасов, а также развитие систем противовоздушной обороны.

Напомним, НАТО планирует выделить Украине $60 млрд в 2026 году в рамках инициативы PURL. Помощь Альянса включает в себя не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи.