21:55  27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
19:44  27 ноября
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 21:02

ЕС готовит новый оборонный транш для Украины: 80 млн евро на дроны и ПВО

27 ноября 2025, 21:02
Фото: иллюстративное
Европейский Союз готовит новый транш оборонной поддержки для Украины на сумму около 80 млн евро

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По информации высокопоставленного чиновника ЕС, средства будут профинансированы за счет сверхприбылей от замороженных активов России и поступят в начале 2026 года.

Это уже четвертый платеж в рамках этой программы. В целом, в течение первого года использования сверхприбылей ЕС получил 5% от общей суммы, что составило около 185 млн евро в двух траншах. Нынешний платеж, по словам источника, планируется на уровне 80 млн евро.

Брюссель предложит странам-членам ЕС варианты использования этих средств, однако приоритетом останется поддержка украинской оборонной промышленности. Среди направлений финансирования – закупка дронов, частично боеприпасов, а также развитие систем противовоздушной обороны.

Напомним, НАТО планирует выделить Украине $60 млрд в 2026 году в рамках инициативы PURL. Помощь Альянса включает в себя не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
