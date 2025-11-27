Фото: ілюстративне

Європейський Союз готує новий транш оборонної підтримки для України на суму близько 80 млн євро

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За інформацією високопосадовця ЄС, кошти будуть профінансовані за рахунок надприбутків від заморожених активів Росії та надійдуть на початку 2026 року.

Це вже четвертий платіж у рамках цієї програми. Загалом, протягом першого року використання надприбутків ЄС отримав 5% від загальної суми, що становило близько 185 млн євро у двох траншах. Нинішній платіж, за словами джерела, планується на рівні 80 млн євро.

Брюссель запропонує країнам-членам ЄС варіанти використання цих коштів, однак пріоритетом залишиться підтримка української оборонної промисловості. Серед напрямів фінансування – закупівля дронів, частково боєприпасів, а також розвиток систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, НАТО планує виділити Україні $60 млрд у 2026 році в рамках ініціативи PURL. Допомога Альянсу включає в себе не лише фінансові ресурси, а й передачу сучасної техніки, зброї та інші форми військової і гуманітарної допомоги.