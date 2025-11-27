21:55  27 листопада
У Чернівцях підпалили синагогу
19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 21:02

ЄС готує новий оборонний транш для України: 80 млн євро на дрони та ППО

27 листопада 2025, 21:02
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Європейський Союз готує новий транш оборонної підтримки для України на суму близько 80 млн євро

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За інформацією високопосадовця ЄС, кошти будуть профінансовані за рахунок надприбутків від заморожених активів Росії та надійдуть на початку 2026 року.

Це вже четвертий платіж у рамках цієї програми. Загалом, протягом першого року використання надприбутків ЄС отримав 5% від загальної суми, що становило близько 185 млн євро у двох траншах. Нинішній платіж, за словами джерела, планується на рівні 80 млн євро.

Брюссель запропонує країнам-членам ЄС варіанти використання цих коштів, однак пріоритетом залишиться підтримка української оборонної промисловості. Серед напрямів фінансування – закупівля дронів, частково боєприпасів, а також розвиток систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, НАТО планує виділити Україні $60 млрд у 2026 році в рамках ініціативи PURL. Допомога Альянсу включає в себе не лише фінансові ресурси, а й передачу сучасної техніки, зброї та інші форми військової і гуманітарної допомоги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЄС Україна оборона підтримка дрони ППО Транш
"Наступного тижня Україна проведе важливі переговори з США та ЄС", – Зеленський
27 листопада 2025, 20:49
Український десантник, прикинувшись своїм, підкликав російських військових і ліквідував їх
27 листопада 2025, 20:09
ЗСУ втратили контроль над позиціями на Гуляйпільському напрямку
27 листопада 2025, 19:09
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Якесь умовне перемир'я буде. Питання лише часу та умов
27 листопада 2025, 23:45
Одна із країн ЄС мотивуватиме українців повертатися додому: що пропонують
27 листопада 2025, 23:41
Стало відомо, скільки ветеранів буде в Україні після війни
27 листопада 2025, 23:26
Зеленський призначив послом України в Сербії випускника академії ФСБ
27 листопада 2025, 23:07
Жодних реальних сигналів про переговори найближчі 2-3 місяці не буде – Кремль просто тягне час
27 листопада 2025, 22:49
У Чернівцях підпалили синагогу
27 листопада 2025, 21:55
Більше половини військовослужбовців незадоволені харчуванням – дослідження
27 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, скільки укриттів є в Україні
27 листопада 2025, 21:31
Фронтмен гурту ADAM досі в комі: дружина артиста звернулась до людей
27 листопада 2025, 21:30
"Росія напала на понад 19 країн, жодна не відповідала агресією", – голова дипломатії ЄС Кая Каллас
27 листопада 2025, 21:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Всі блоги »