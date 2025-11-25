Фото: иллюстративное

Короткий дневной сон может влиять на объем мозга и его старение, об этом свидетельствуют новые исследования британских и уругвайских ученых

Об этом идет речь в результатах опытов, передает RegioNews.

Короткий дневной сон может замедлить старение мозга и улучшить его функции. Исследователи из University College London (UCL) и Университета Республики в Уругвае обнаружили, что регулярная дремота продолжительностью 15–30 минут ежедневно связана с увеличением объема мозга – показателем, коррелирующим с меньшим риском развития деменции и улучшением общего состояния нервной системы. Такой короткий отдых также помогает снизить стресс и повышает производительность.

Ученые проанализировали данные более 35 тысяч человек из британского Биобанка, используя методику Мендельской рандомизации, которая оценивает влияние генетических факторов на склонность ко сну. Участники, генетически склонные к регулярной дремоте, имели мозг "младше" на 2,6–6,5 лет по сравнению с другими. Это позволяет предположить потенциальную причинно-следственную связь между дневным сном и сохранением структуры мозга.

Хотя исследование не показало существенного влияния на память, скорость реакции или визуальную обработку информации, предыдущие работы свидетельствуют о том, что короткий сон может улучшать когнитивные способности в краткосрочной перспективе. Наибольшую пользу приносит именно 30-минутная дремота, редко нарушающая ночной сон.

Это первое масштабное исследование, связывающее привычку дневного сна со структурой мозга. Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования среди разных групп населения, однако уже сейчас результаты подчеркивают потенциальную роль короткого отдыха днем в поддержке здоровья мозга на долгие годы.

