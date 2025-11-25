17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 21:04

Короткий дневной сон повышает продуктивность и улучшает память, – исследование

25 ноября 2025, 21:04
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Короткий дневной сон может влиять на объем мозга и его старение, об этом свидетельствуют новые исследования британских и уругвайских ученых

Об этом идет речь в результатах опытов, передает RegioNews.

Короткий дневной сон может замедлить старение мозга и улучшить его функции. Исследователи из University College London (UCL) и Университета Республики в Уругвае обнаружили, что регулярная дремота продолжительностью 15–30 минут ежедневно связана с увеличением объема мозга – показателем, коррелирующим с меньшим риском развития деменции и улучшением общего состояния нервной системы. Такой короткий отдых также помогает снизить стресс и повышает производительность.

Ученые проанализировали данные более 35 тысяч человек из британского Биобанка, используя методику Мендельской рандомизации, которая оценивает влияние генетических факторов на склонность ко сну. Участники, генетически склонные к регулярной дремоте, имели мозг "младше" на 2,6–6,5 лет по сравнению с другими. Это позволяет предположить потенциальную причинно-следственную связь между дневным сном и сохранением структуры мозга.

Хотя исследование не показало существенного влияния на память, скорость реакции или визуальную обработку информации, предыдущие работы свидетельствуют о том, что короткий сон может улучшать когнитивные способности в краткосрочной перспективе. Наибольшую пользу приносит именно 30-минутная дремота, редко нарушающая ночной сон.

Это первое масштабное исследование, связывающее привычку дневного сна со структурой мозга. Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования среди разных групп населения, однако уже сейчас результаты подчеркивают потенциальную роль короткого отдыха днем в поддержке здоровья мозга на долгие годы.

Ранее сообщалось, ученые достигли прорыва в лечении диабета 1-го типа, которого не наблюдали более века. Новый метод дает пациентам возможность возобновить выработку собственного инсулина и уменьшить зависимость от ежедневных инъекций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
исследование ученые здоровье стресс дневной сон мозг старение
В Сумах обнаружили ботулизм
22 ноября 2025, 15:42
В Харькове медики спасли жизнь мужчине с инфарктом
18 ноября 2025, 17:15
Корейские ученые изобрели новый способ обновления зубной эмали: какая стоимость
17 ноября 2025, 21:25
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Праздник на путях: в метро Киева будет курсировать рождественский артпоезд
25 ноября 2025, 20:42
В Киевской области задержали 39-летнего мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов
25 ноября 2025, 20:40
На трассе Киев-Ковель вблизи Ворзеля произошла масштабная авария с участием 4 авто
25 ноября 2025, 20:19
Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета
25 ноября 2025, 19:55
Суд избрал домашний арест 54-летней водительнице, повлекшей смертельное ДТП в Ровенской области
25 ноября 2025, 19:51
Через 2 дня: Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом относительно мира
25 ноября 2025, 19:25
Состояние пострадавшей женщины и ее 4-летнего ребенка после удара в Днепре 25 ноября
25 ноября 2025, 19:11
В Кировоградской области задержали 37-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей
25 ноября 2025, 18:57
Как будут отключать свет в Украине 26 ноября
25 ноября 2025, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »