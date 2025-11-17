Фото: иллюстративное

Об этом сообщают в СМИ, передает RegioNews.

Южнокорейские ученые разработали инновационный пластырь, способный стимулировать регенерацию зубной эмали. Технология работает благодаря микроиглам, которые доставляют специальные биоактивные молекулы к стволовым клеткам в пульпе зуба. Это позволяет восстанавливать ткань изнутри, без надобности в сверлении или классических пломбах.

По информации СМИ, пластырь нужно держать на десне около 20 минут в день. Тестирование на животных показало, что зубы восстанавливались без операций и дополнительных вмешательств. Восстановленная ткань является собственной тканью организма, поэтому риск аллергических реакций или отторжение практически отсутствует.

Ожидается, что технология станет доступна после 2026 года. Примерная стоимость восстановления одного зуба будет составлять около 300 долларов. Новый подход обещает сделать стоматологическое лечение менее болезненным и доступным, особенно для людей в регионах с ограниченным доступом в клиники и современное оборудование.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на перспективы, регулярная гигиена рта и посещение стоматолога остаются важными. Пластырь не заменяет профилактические меры, а дополняет их, предлагая будущее без классического сверления и пломбирования.

