17 ноября 2025, 21:25

Корейские ученые изобрели новый способ обновления зубной эмали: какая стоимость

17 ноября 2025, 21:25
Фото: иллюстративное
Новый корейский пластырь позволяет восстанавливать зубную эмаль без сверления и пломб, стимулируя стволовые клетки зуба

Об этом сообщают в СМИ, передает RegioNews.

Южнокорейские ученые разработали инновационный пластырь, способный стимулировать регенерацию зубной эмали. Технология работает благодаря микроиглам, которые доставляют специальные биоактивные молекулы к стволовым клеткам в пульпе зуба. Это позволяет восстанавливать ткань изнутри, без надобности в сверлении или классических пломбах.

По информации СМИ, пластырь нужно держать на десне около 20 минут в день. Тестирование на животных показало, что зубы восстанавливались без операций и дополнительных вмешательств. Восстановленная ткань является собственной тканью организма, поэтому риск аллергических реакций или отторжение практически отсутствует.

Ожидается, что технология станет доступна после 2026 года. Примерная стоимость восстановления одного зуба будет составлять около 300 долларов. Новый подход обещает сделать стоматологическое лечение менее болезненным и доступным, особенно для людей в регионах с ограниченным доступом в клиники и современное оборудование.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на перспективы, регулярная гигиена рта и посещение стоматолога остаются важными. Пластырь не заменяет профилактические меры, а дополняет их, предлагая будущее без классического сверления и пломбирования.

Напомним, на Днепропетровщине заработала первая мобильная аптека, которая будет обслуживать 20 населенных пунктов по специальному графику. Автомобиль оборудован холодильником и шкафами для безопасного хранения лекарства, а жители отдаленных сел теперь могут получать препараты по программе "Доступные лекарства" без необходимости ехать в город.

