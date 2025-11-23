14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2025, 11:49

Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин

23 ноября 2025, 11:49
Читайте також українською мовою
Фото: National Geographic
Читайте також
українською мовою

Новый метод лечения диабета 1-го типа дает пациентам возможность возобновить выработку инсулина без ежедневных уколов

Об этом идет речь в публикации National Geographic, передает RegioNews.

Ученые добились значительного прогресса в лечении диабета 1-го типа, которого не наблюдали в течение последнего столетия. Новый подход позволяет организму восстанавливать свою способность вырабатывать инсулин.

Терапия VX-880, являющаяся частью клинических испытаний, уже показала высокие результаты у пациентов, годами боровшихся с болезнью. Они получают шанс на более стабильный контроль уровня сахара и улучшение качества жизни.

Первые участники программы на протяжении более двух лет не нуждаются в дополнительных инъекциях инсулина. Из 14 пациентов терапия была эффективной в 10 случаях.

Ученые продолжают исследование, чтобы подтвердить безопасность и эффективность метода для более широкой группы больных и потенциально изменить подход к лечению диабета 1-го типа в мире.

Ученые отмечают, что VX-880 применяется только у пациентов, которые не могут безопасно контролировать уровень сахара с помощью стандартной инсулинотерапии. Лечение предполагает прием иммуносупрессоров, поэтому применение метода шире требует дополнительных исследований. Однако уже сейчас ученые считают это большим шагом вперед, ведь метод восстанавливает источник выработки инсулина – бета-клетки поджелудочной железы.

История открытия VX-880 связана с многолетними исследованиями стволовых клеток и персональной мотивацией учёных, чьи близкие пострадали от диабета. Как упоминает National Geographic, к 1921 году диабет 1-го типа был смертельным, а открытие инсулина Фредериком Бантингом и Чарльзом Бестом сделало его поддающимся лечению, однако потребность в ежедневном контроле оставалась. Новый метод VX-880 потенциально изменяет подход к лечению и может стать настоящей революцией в мире эндокринологии.

Напомним, во Львовской области зафиксировали уже пятый летальный случай лептоспироза в 2025 году - 66-летняя жительница Стрыйского района умерла от полиорганной недостаточности всего через три дня после госпитализации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
диабет терапия лечение инсулин VX-880 метод лечения клинические испытания
Корейские ученые изобрели новый способ обновления зубной эмали: какая стоимость
17 ноября 2025, 21:25
На ВОТ Херсонщины россияне отказывают местным в лечении – активисты
13 ноября 2025, 07:23
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
11 ноября 2025, 08:44
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля: обе машины вылетели в кювет, есть пострадавшие
23 ноября 2025, 15:05
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
23 ноября 2025, 14:45
Украинская делегация начала переговоры в Женеве с советниками США и Европы
23 ноября 2025, 13:45
Враг нанес удары по жилым районам Херсонщины: четверо погибших и 11 раненых
23 ноября 2025, 13:30
Аномальное тепло: в одном из городов Украины установлен новый температурный рекорд
23 ноября 2025, 13:14
В результате российских ударов по Донецкой области погибли четыре человека и четверо ранены
23 ноября 2025, 12:37
НАБУ подготовило подозрение Рустему Умерову за хищение государственных средств
23 ноября 2025, 11:22
Дрон попал в магазин на первом этаже многоэтажного дома в Запорожье – 5 раненых
23 ноября 2025, 10:54
Фактическая реальность vs желание: почему война против России не сможет продолжаться вечно
23 ноября 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »