Фото: National Geographic

Об этом идет речь в публикации National Geographic, передает RegioNews.

Ученые добились значительного прогресса в лечении диабета 1-го типа, которого не наблюдали в течение последнего столетия. Новый подход позволяет организму восстанавливать свою способность вырабатывать инсулин.

Терапия VX-880, являющаяся частью клинических испытаний, уже показала высокие результаты у пациентов, годами боровшихся с болезнью. Они получают шанс на более стабильный контроль уровня сахара и улучшение качества жизни.

Первые участники программы на протяжении более двух лет не нуждаются в дополнительных инъекциях инсулина. Из 14 пациентов терапия была эффективной в 10 случаях.

Ученые продолжают исследование, чтобы подтвердить безопасность и эффективность метода для более широкой группы больных и потенциально изменить подход к лечению диабета 1-го типа в мире.

Ученые отмечают, что VX-880 применяется только у пациентов, которые не могут безопасно контролировать уровень сахара с помощью стандартной инсулинотерапии. Лечение предполагает прием иммуносупрессоров, поэтому применение метода шире требует дополнительных исследований. Однако уже сейчас ученые считают это большим шагом вперед, ведь метод восстанавливает источник выработки инсулина – бета-клетки поджелудочной железы.

История открытия VX-880 связана с многолетними исследованиями стволовых клеток и персональной мотивацией учёных, чьи близкие пострадали от диабета. Как упоминает National Geographic, к 1921 году диабет 1-го типа был смертельным, а открытие инсулина Фредериком Бантингом и Чарльзом Бестом сделало его поддающимся лечению, однако потребность в ежедневном контроле оставалась. Новый метод VX-880 потенциально изменяет подход к лечению и может стать настоящей революцией в мире эндокринологии.

