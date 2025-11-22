В Сумах обнаружили ботулизм

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом Сумской городской совет сообщил в Телеграмме.

Отмечается, что 30-летняя местная жительница попала в медучреждение с ботулизмом после употребления вяленого в домашних условиях карася.

По информации главного государственного санитарного врача Сумской области Ирины Куприенко, рыбу приобрели свежей, самостоятельно засолили, вымочили и высушили.

Симптомы у женщины появились на следующий день после употребления продукта: слабость, рвота, боли в глазах.

Состояние пациентки оценивается как тяжелое, ей ввели противоботулиническую сыворотку.

