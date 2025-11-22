14:02  22 ноября
На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
10:47  22 ноября
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами
07:56  22 ноября
В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2025, 15:42

В Сумах обнаружили ботулизм

22 ноября 2025, 15:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В областном центре зафиксирован случай ботулизма

Как передает RegioNews, об этом Сумской городской совет сообщил в Телеграмме.

Отмечается, что 30-летняя местная жительница попала в медучреждение с ботулизмом после употребления вяленого в домашних условиях карася.

По информации главного государственного санитарного врача Сумской области Ирины Куприенко, рыбу приобрели свежей, самостоятельно засолили, вымочили и высушили.

Симптомы у женщины появились на следующий день после употребления продукта: слабость, рвота, боли в глазах.

Состояние пациентки оценивается как тяжелое, ей ввели противоботулиническую сыворотку.

Напомним, в Сумах несколько месяцев назад летучие мыши покусали двух человек. Это произошло, когда люди пытались выгнать летучих мышей, залетевших в жилое помещение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ботулизм Сумская область Сумы здоровье медики
В Сумской области обнаружили обломки сбитого дрона с боевым зарядом
21 ноября 2025, 16:10
Россияне атаковали предприятие в Сумской области: возник пожар
21 ноября 2025, 09:47
Суммы остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе
18 ноября 2025, 11:37
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Встреча ЕС, США и Украины по достижению мира состоится 23 ноября в Женеве
22 ноября 2025, 16:18
Стало известно, сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"
22 ноября 2025, 15:11
Россияне оккупировали еще 4 населенных пункта в Донецкой области
22 ноября 2025, 14:41
Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана
22 ноября 2025, 14:16
На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
22 ноября 2025, 14:02
Ермак возглавит украинскую делегацию для переговоров с США и РФ
22 ноября 2025, 13:25
В ГБР обнародовали первые результаты расследования по делу "Мидас"
22 ноября 2025, 13:12
"Нафтогаз" подписал важное соглашение о поставках газа из США
22 ноября 2025, 12:28
В Беларуси помиловали десятки граждан Украины: подробности
22 ноября 2025, 11:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »