РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
25 листопада 2025, 21:04

Короткий денний сон підвищує продуктивність і покращує пам’ять, – дослідження

25 листопада 2025, 21:04
Фото: ілюстративне
Короткий денний сон може впливати на обсяг мозку та його старіння, про це свідчать нові дослідження британських та уругвайських науковців

Про це йдеться в результатах дослідів вчених, передає RegioNews.

Короткий денний сон може уповільнити старіння мозку та покращити його функції. Дослідники з University College London (UCL) та Університету Республіки в Уругваї виявили, що регулярна дрімота тривалістю 15–30 хвилин щодня пов’язана зі збільшенням об’єму мозку – показником, який корелює з меншим ризиком розвитку деменції та покращенням загального стану нервової системи. Такий короткий відпочинок також допомагає зменшити стрес і підвищує продуктивність.

Науковці проаналізували дані понад 35 тисяч людей із британського Біобанку, використовуючи методику Мендельської рандомізації, яка оцінює вплив генетичних факторів на схильність до сну. Учасники, генетично схильні до регулярного дрімання, мали мозок "молодший" на 2,6–6,5 років порівняно з іншими. Це дозволяє припустити потенційний причинно-наслідковий зв’язок між денним сном і збереженням структури мозку.

Хоча дослідження не показало суттєвого впливу на пам’ять, швидкість реакції чи візуальну обробку інформації, попередні роботи свідчать, що короткий сон може покращувати когнітивні здібності в короткостроковій перспективі. Найбільшу користь приносить саме 30-хвилинна дрімота, яка рідко порушує нічний сон.

Це перше масштабне дослідження, яке пов’язує звичку до денного сну зі структурою мозку. Учені наголошують, що потрібні додаткові дослідження серед різних груп населення, проте вже зараз результати підкреслюють потенційну роль короткого відпочинку вдень у підтримці здоров’я мозку на довгі роки.

Раніше повідомлялося, вчені досягли прориву у лікуванні діабету 1-го типу, якого не спостерігали понад століття. Новий метод дає пацієнтам шанс відновити вироблення власного інсуліну та зменшити залежність від щоденних ін’єкцій.

