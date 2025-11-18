Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews .

Как рассказали представители Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, это произошло вечером 17 ноября. Врачи получили вызов от 64-летнего мужчины. У него случился инфаркт.

Медики прибыли по адресу. Они провели диагностику, стабилизировали состояние пациента и ввели тромболитический препарат. Теперь мужчину транспортировали в больницу, где он будет лечиться под наблюдением специалистов.

Отмечается, что в 2023 году пациент уже имел инфаркт, и был спасен благодаря оперативным действиям медиков.

Напомним, ранее в Харьковской области медики спасли мужчину после клинической смерти. Они провели реанимационные мероприятия, и уже через несколько минут удалось возобновить сердечную деятельность пациента.