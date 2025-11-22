Встреча ЕС, США и Украины по достижению мира состоится 23 ноября в Женеве

иллюстративное фото: из открытых источников

В Швейцарии украинская делегация проведет консультации с чиновниками США относительно «возможных параметров будущего мирного соглашения». Это произойдет уже завтра, 23 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Напомним, Зеленский избрал делегацию на переговоры с США и Россией. Ее возглавит Ермак, а в состав войдут Буданов и Умеров. Также в состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава СВР Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник Ермака Александр Бевз.

Как известно, Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что сейчас для Украины один из самых трудных моментов истории, поскольку она стоит перед трудным выбором.