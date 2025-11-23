Фото: з архіву

Українська делегація розпочала серію переговорів у Женеві з партнерами з Європи та США щодо безпеки та мирного врегулювання

Про це повідомляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Українська делегація розпочала роботу в Женеві на переговорах щодо безпеки та миру.

Делегація, призначена Президентом Володимиром Зеленським, провела перші зустрічі з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед учасників переговорів були Джонатан Пауелл, Еммануель Бонн та Гюнтер Зауттер.

Наступним етапом запланована зустріч із представниками Сполучених Штатів. Українська сторона зазначає, що переговори проходять у конструктивному ключі.

Загалом на сьогодні заплановано низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. Мета делегації – продовжувати роботу для досягнення сталого та справедливого миру для України.

Раніше повідомлялося, на 23 листопада у Женеві планувалася тристороння зустріч представників України, США та ЄС для обговорення можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Переговори у Швейцарії мали стати першою спробою узгодити спільне бачення завершення війни в рамках переговорів між новою адміністрацією США, європейськими партнерами та Києвом.

Нагадаємо, Зеленський обрав делегацію на переговори із США та Росії. Її очолив Єрмак. Також до складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров та його заступник Євгеній Острянський, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голова СБУ Олександр Поклад та радник Єрмака Олександр Бевз.

Як відомо, Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.