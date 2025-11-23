Фото: National Geographic

Про це йдеться в публікації National Geographic, передає RegioNews.

Вчені досягли значного прогресу у лікуванні діабету 1-го типу, якого не спостерігали протягом останнього століття. Новий підхід дозволяє організму відновлювати власну здатність виробляти інсулін.

Терапія VX-880, що є частиною клінічних випробувань, вже показала високі результати у пацієнтів, які роками боролися з хворобою. Вони отримують шанс на більш стабільний контроль рівня цукру та покращення якості життя.

Перші учасники програми протягом понад двох років не потребують додаткових ін’єкцій інсуліну. Із 14 пацієнтів терапія була ефективною у 10 випадках.

Науковці продовжують дослідження, аби підтвердити безпеку та ефективність методу для ширшої групи хворих та потенційно змінити підхід до лікування діабету 1-го типу у світі.

Науковці наголошують, що VX-880 поки що застосовується лише у пацієнтів, які не можуть безпечно контролювати рівень цукру за допомогою стандартної інсулінотерапії. Лікування передбачає прийом імуносупресорів, тому застосування методу ширше потребує додаткових досліджень. Проте вже зараз науковці вважають це великим кроком уперед, адже метод відновлює саме джерело вироблення інсуліну – бета-клітини підшлункової залози.

Історія відкриття VX-880 пов’язана з багаторічними дослідженнями стовбурових клітин і персональною мотивацією вчених, чиї близькі постраждали від діабету. Як нагадує National Geographic, до 1921 року діабет 1-го типу був смертельним, а відкриття інсуліну Фредеріком Бантінгом і Чарльзом Бестом зробило його таким, що піддається лікуванню, але потреба в щоденному контролі залишалася. Новий метод VX-880 потенційно змінює підхід до лікування і може стати справжньою революцією у світі ендокринології.

