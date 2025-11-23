14:45  23 листопада
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
11:49  23 листопада
Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін
09:00  23 листопада
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2025, 11:49

Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін

23 листопада 2025, 11:49
Читайте также на русском языке
Фото: National Geographic
Читайте также
на русском языке

Новий метод лікування діабету 1-го типу дає пацієнтам шанс відновити вироблення інсуліну без щоденних уколів

Про це йдеться в публікації National Geographic, передає RegioNews.

Вчені досягли значного прогресу у лікуванні діабету 1-го типу, якого не спостерігали протягом останнього століття. Новий підхід дозволяє організму відновлювати власну здатність виробляти інсулін.

Терапія VX-880, що є частиною клінічних випробувань, вже показала високі результати у пацієнтів, які роками боролися з хворобою. Вони отримують шанс на більш стабільний контроль рівня цукру та покращення якості життя.

Перші учасники програми протягом понад двох років не потребують додаткових ін’єкцій інсуліну. Із 14 пацієнтів терапія була ефективною у 10 випадках.

Науковці продовжують дослідження, аби підтвердити безпеку та ефективність методу для ширшої групи хворих та потенційно змінити підхід до лікування діабету 1-го типу у світі.

Науковці наголошують, що VX-880 поки що застосовується лише у пацієнтів, які не можуть безпечно контролювати рівень цукру за допомогою стандартної інсулінотерапії. Лікування передбачає прийом імуносупресорів, тому застосування методу ширше потребує додаткових досліджень. Проте вже зараз науковці вважають це великим кроком уперед, адже метод відновлює саме джерело вироблення інсуліну – бета-клітини підшлункової залози.

Історія відкриття VX-880 пов’язана з багаторічними дослідженнями стовбурових клітин і персональною мотивацією вчених, чиї близькі постраждали від діабету. Як нагадує National Geographic, до 1921 року діабет 1-го типу був смертельним, а відкриття інсуліну Фредеріком Бантінгом і Чарльзом Бестом зробило його таким, що піддається лікуванню, але потреба в щоденному контролі залишалася. Новий метод VX-880 потенційно змінює підхід до лікування і може стати справжньою революцією у світі ендокринології.

Нагадаємо, на Львівщині зафіксували вже п'ятий летальний випадок лептоспірозу у 2025 році – 66-річна мешканка Стрийського района померла від поліорганної недостатності всього за три дні після госпіталізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діабет терапія лікування інсулін VX-880 метод лікування клінічні випробування
Корейські вчені винайшли новий спосіб відновлення зубної емалі: яка вартість
17 листопада 2025, 21:25
На ТОТ Херсонщини росіяни відмовляють місцевим у лікуванні – активісти
13 листопада 2025, 07:23
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
11 листопада 2025, 08:44
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український співак Melovin отримав пропозицію від військового прямо на Майдані Незалежності
23 листопада 2025, 18:00
Поточна версія мирного плану США відповідає більшості українських пріоритетів, – Умєров
23 листопада 2025, 17:35
У Дніпрі підозрюваний у стрілянині 46-річний чоловік спричинив поранення двом містянам
23 листопада 2025, 17:00
Внаслідок бойових дій з боку окупанта зруйнувана майже вся генерація на Чернігівщині, – The Guardian
23 листопада 2025, 16:33
В Женеві продовжуються важливі переговори щодо завершення війни в Україні, – Зеленський
23 листопада 2025, 16:17
Українські спецпризначенці знищили склади дронів та позиції окупантів у Донецькій області
23 листопада 2025, 15:48
На Івано-Франківщині зіткнулися два авто: обидві машини злетіли в кювет, є постраждалі
23 листопада 2025, 15:05
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
23 листопада 2025, 14:45
Українська делегація розпочала переговори у Женеві з радниками США та Європи
23 листопада 2025, 13:45
Ворог завдав ударів по житлових районах Херсонщини: четверо загиблих та 11 поранених
23 листопада 2025, 13:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »