У США готують депортацію українців
Адміністрація Трампа готує депортацію близько 80 громадян України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Washington Post.
За словами посла України в США Ольги Стефанішиної, наразі посольству відомо про "приблизно 80 громадян України", які мають остаточний наказ про видворення "через порушення американського законодавства".
Також вона зазначила, що американська влада працює над логістичними заходами для проведення депортації, "беручи до уваги відсутність прямого міжнародного повітряного сполучення з Україною".
Раніше президент США прокоментував гарантії безпеки для України. За словами Дональда Трампа, США теж будуть відігравати важливу роль.
14 листопада 2025, 14:48
