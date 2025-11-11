Венесуэла готовится к партизанской войне в случае атаки США — Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, приближенные к правительству Николаса Мадуро, передает RegioNews.

По информации агентства, Каракас разрабатывает две главные стратегии обороны. Первая предполагает создание сети малых военных подразделений более чем в 280 точках по всей стране, которые должны будут проводить диверсии и партизанские действия против американских войск.

Вторая стратегия направлена на дестабилизацию ситуации внутри страны при нападении — правительство планирует использовать разведывательные службы и вооруженных сторонников правящей партии для организации беспорядков в Каракасе, чтобы сделать город "неуправляемым" для иностранных сил.

"Мы не протянем и двух часов в обычной войне", - признался один из собеседников Reuters.

Другой источник добавил: "Мы не готовы противостоять одной из мощнейших армий мира".

Правительство Мадуро официально заявляет, что страна готова к любому сценарию, однако источники агентства утверждают, что военная подготовка Венесуэлы ограничена, а ресурсов для продолжительного противостояния нет.

Ранее в западных СМИ появлялась информация о том, что США могут готовить операцию против режима Мадуро. В частности, The Wall Street Journal писало о возможных ударах по военным объектам в Венесуэле.

В то же время президент США Дональд Трамп публично отрицал планы атаковать страну, заявив, что Вашингтон "не ищет войны с Каракасом".