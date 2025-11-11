18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 22:39

Венесуэла готовится к партизанской войне в случае атаки США — Reuters

11 ноября 2025, 22:39
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Венесуэльские власти готовят стратегию партизанской войны на случай возможной наземной операции Соединенных Штатов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, приближенные к правительству Николаса Мадуро, передает RegioNews.

По информации агентства, Каракас разрабатывает две главные стратегии обороны. Первая предполагает создание сети малых военных подразделений более чем в 280 точках по всей стране, которые должны будут проводить диверсии и партизанские действия против американских войск.

Вторая стратегия направлена на дестабилизацию ситуации внутри страны при нападении — правительство планирует использовать разведывательные службы и вооруженных сторонников правящей партии для организации беспорядков в Каракасе, чтобы сделать город "неуправляемым" для иностранных сил.

"Мы не протянем и двух часов в обычной войне", - признался один из собеседников Reuters.

Другой источник добавил: "Мы не готовы противостоять одной из мощнейших армий мира".

Правительство Мадуро официально заявляет, что страна готова к любому сценарию, однако источники агентства утверждают, что военная подготовка Венесуэлы ограничена, а ресурсов для продолжительного противостояния нет.

Ранее в западных СМИ появлялась информация о том, что США могут готовить операцию против режима Мадуро. В частности, The Wall Street Journal писало о возможных ударах по военным объектам в Венесуэле.

В то же время президент США Дональд Трамп публично отрицал планы атаковать страну, заявив, что Вашингтон "не ищет войны с Каракасом".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США война
Украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально – СМИ
11 ноября 2025, 19:44
В Запорожской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
11 ноября 2025, 17:12
В городе Донецкой области остановили газоснабжение из-за российских обстрелов
11 ноября 2025, 16:08
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
"Я узнала, что такое магия тиктока": ведущая Маша Ефросинина рассказала о скандале с Волошиным из-за Анны Тринчер
11 ноября 2025, 23:30
Правительство не поддержало повышение зарплат учителям: что известно
11 ноября 2025, 22:59
Хотели фото с патрульным авто: в Ровенской судили двух мужчин за пьяную фотосессию
11 ноября 2025, 22:35
Журналисты "Схем" раскрыли личности фигурантов громкого дела "Мидас" - фото
11 ноября 2025, 22:26
На оккупированном Запорожье кафиры меняют названия магазинов: украинский под запретом
11 ноября 2025, 22:15
САП заявила о якобы влиянии Миндича на Умерова: секретарь СНБО дал объяснение
11 ноября 2025, 21:54
В Болгарии остался бензин всего на месяц из-за санкций США против "Лукойла": подробности
11 ноября 2025, 21:27
В Украине существенно выросли цены на продукты: Госстат назвал цифру
11 ноября 2025, 20:58
Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы
11 ноября 2025, 20:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »