Зачем Украине посольство в Беларуси: объяснение от МИДа

Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинское посольство в Беларуси продолжает работу, чтобы минимизировать риски дальнейшего вовлечения Минска в войну на стороне России и защищать интересы украинских граждан

Об этом говорится в ответе МИДа на запрос LIGA.net, передает RegioNews.

"Деятельность посольства Украины в РБ направлена прежде всего на минимизацию рисков дальнейшего втягивания Беларуси в вооруженную агрессию против нашего государства, оказание консульской помощи, содействие в возвращении незаконно вывезенных украинских детей, а также защиты граждан Украины, находящихся в пенитенциарных учреждениях РФ", — сообщили в пресс-службе.

В МИД отметили, что в настоящее время военный атташе Украины не работает на территории Беларуси.

Посольство также взаимодействует с иностранным дипломатическим корпусом относительно нарушений международного гуманитарного права Россией — в частности, незаконной "паспортизации" граждан Украины на оккупированных территориях и участия Беларуси в принудительном вывозе украинских детей.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что работа дипломатов происходит в "специфических условиях" сближения Минска с Москвой, в рамках так называемого Союзного государства, предусматривающего общее политико-безопасное пространство и активное военно-техническое сотрудничество.

По неофициальной информации, в Беларуси в настоящее время состоит более 200 000 украинцев, из которых только около 7000 состоят на консульском учете. С начала года посольство перечислило в госбюджет Украины около $110 000 от консульских действий.