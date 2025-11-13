У Німеччині просять Україну стримати наплив чоловіків до країни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Німецький лідер сказав, що порушив питання прибуття чоловіків з України до Німеччини під час телефонної розмови з Зеленським.

"Сьогодні під час тривалої телефонної розмови я попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки, зокрема з України, не приїжджали до Німеччини у великій кількості – у все більшій кількості, – а служили своїй країні. Вони там потрібні", – заявив Мерц.

Раніше ми писали про те, що Німеччина почала виселяти українських біженців. Зокрема країна закриває найбільший притулок для біженців у Берліні.