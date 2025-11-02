Германия начала выселять украинских беженцев

фото: glavcom.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным издания, в последние недели лета украинцев начали активно переселять в другие приюты Берлина, чтобы до конца 2025 года полностью уволить центр.

Ранее в этом приюте проживало более 5 тысяч беженцев, однако сейчас их количество сократилось до полутора тысяч человек. В дальнейшем их переселят в другие приюты, в частности в помещении аэропорта "Темпельгоф" и общежития в разных районах города.

Напомним, после того, как Украина разрешила выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, Германия столкнулась с резким ростом заявок на получение защиты. Сейчас этот показатель составляет около 100 тысяч в неделю.