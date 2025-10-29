В ЕС провели международную антинаркотическую операцию, среди задержанных – украинцы

фото: facebook.com/policiaslovakia

В Словакии провели международную антинаркотическую операцию, в результате которой были изъяты наркотики на 175 млн евро

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу словацкой полиции.

Как отмечается, Национальное словацкое подразделение по борьбе с наркотиками в сотрудничестве с Eurojust и Европолом провело масштабную международную полицейскую операцию под кодовым названием "LINEA".

В результате операции было изъято более 2 тысяч килограммов кокаина на сумму примерно 175 млн евро. Среди задержанных есть и украинцы.

По данным словацких правоохранителей, группировка обеспечивала заказ, транспортировку и распределение наркотических и психотропных веществ, преимущественно из Южной и Центральной Америки.

Напомним, на днях на Закарпатье, граничащем со Словакией, разоблачили 12 членов организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков и незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу.