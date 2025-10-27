Одна из стран ЕС выделила 150 000 евро в поддержку украинской энергетики

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время сегодняшнего визита в Киев объявил, что его страна внесет 150 000 евро в Энергетический фонд Украины.

Он отметил, что ремонт энергетической инфраструктуры Украины – это долгосрочный процесс.

Общая помощь страны в этом секторе составляет 620 000 евро.

Напомним, Евросоюз взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.