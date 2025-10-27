21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 21:49

Одна из стран ЕС выделила 150 000 евро в поддержку украинской энергетики

27 октября 2025, 21:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Эстония переведет 150 000 евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время сегодняшнего визита в Киев объявил, что его страна внесет 150 000 евро в Энергетический фонд Украины.

Он отметил, что ремонт энергетической инфраструктуры Украины – это долгосрочный процесс.

Общая помощь страны в этом секторе составляет 620 000 евро.

Напомним, Евросоюз взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Эстония энергетика помощь ЕС политика экономика
Экстренные отключения в Украине: какие области остались без света
27 октября 2025, 09:24
Стало известно, когда начнется отопительный сезон
25 октября 2025, 17:16
Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Известный актер-военный попал в жуткое ДТП: стало известно о последствиях
28 октября 2025, 00:50
В Украине резко начали меняться цены на картофель: с чем это связано и какие ценники в супермаркетах
27 октября 2025, 23:30
В Украине дорожают овощи: что больше выросло в цене за неделю
27 октября 2025, 23:00
Стало известно, какие регионы останутся без электроэнергии уже завтра: информация от Укрэнерго
27 октября 2025, 22:57
Украинская зима исчезает на глазах: инфографика показала, как за 22 года уменьшилось количество снега
27 октября 2025, 22:51
Банки массово блокируют счета: юристы назвали опасные слова в назначении платежа
27 октября 2025, 22:47
В Украине заблокировали 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр
27 октября 2025, 22:39
Журнал Time сменил обложку с Трампом: что заставило
27 октября 2025, 22:10
В Киеве 28 октября будут действовать почасовые отключения света
27 октября 2025, 22:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »