29 октября 2025, 17:07

Впервые в истории европейская страна ограничила скорость пешеходов на тротуарах

29 октября 2025, 17:07
В Словакии был принят новый закон, устанавливающий ограничение скорости на тротуарах до 6 км/ч

Документ вызвал волну удивления и возмущения среди граждан и политиков, пишет Politico, передает RegioNews..

Закон распространяется не только на пешеходов, но и на велосипедистов, скейтбордистов, водителей скутеров и электроскутеров – всех, кому позволено передвигаться по тротуарам. По словам авторов поправки, главная цель – повысить безопасность на тротуарах из-за роста количества столкновений с водителями скутеров.

"Главная цель — повысить безопасность на тротуарах, учитывая рост количества столкновений с водителями скутеров", — сказал автор поправки Любомир Важны из правящей партии Смер.

Примечательно, что средняя скорость пешехода обычно составляет 4–5 км/ч, но для здорового человека нормальная скорость ходьбы — 6,4 км/ч, что формально попадает под нарушение нового закона.

Оппозиция подвергла резкой критике новую норму.

"Если мы хотим уменьшить количество ДТП, нам нужны более безопасные велосипедные дорожки, а не абсурдные ограничения, которых физически невозможно соблюдать. При указанной скорости велосипедист с трудом может удержать равновесие", — заявил Мартин Пекарь из оппозиционной либеральной партии Прогрессивная Словакия.

Даже Министерство внутренних дел страны не поддержало новую поправку и отметило, что разумнее было бы запретить движение электросамокатов на тротуарах, чем вводить строгое ограничение скорости.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Многие рядовые словаки в соцсетях уже выражают удивление и спрашивают, не получат ли штраф, если будут бежать по тротуару, чтобы успеть на автобус.

