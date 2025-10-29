У ЄС провели міжнародну антинаркотичну операцію, серед затриманих – українці

фото: facebook.com/policiaslovakia

У Словаччині провели міжнародну антинаркотичну операцію, внаслідок якої було вилучено наркотиків на 175 млн євро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу словацької поліції.

Як зазначається, Національний словацький підрозділ з боротьби з наркотиками у співпраці з Eurojust та Європолом провів масштабну міжнародну поліцейську операцію під кодовою назвою "LINEA".

Внаслідок операції було вилучено понад 2 тисячі кілограмів кокаїну на суму приблизно 175 млн євро. Серед затриманих є й українці.

За даними словацьких правоохоронців, угруповання забезпечувало замовлення, транспортування та розподіл наркотичних і психотропних речовин, переважно з Південної та Центральної Америки.

Нагадаємо, днями на Закарпатті, яке межує із Словаччиною, викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон.