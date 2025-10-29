16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 18:21

У ЄС провели міжнародну антинаркотичну операцію, серед затриманих – українці

29 жовтня 2025, 18:21
фото: facebook.com/policiaslovakia
У Словаччині провели міжнародну антинаркотичну операцію, внаслідок якої було вилучено наркотиків на 175 млн євро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу словацької поліції.

Як зазначається, Національний словацький підрозділ з боротьби з наркотиками у співпраці з Eurojust та Європолом провів масштабну міжнародну поліцейську операцію під кодовою назвою "LINEA".

Внаслідок операції було вилучено понад 2 тисячі кілограмів кокаїну на суму приблизно 175 млн євро. Серед затриманих є й українці.

За даними словацьких правоохоронців, угруповання забезпечувало замовлення, транспортування та розподіл наркотичних і психотропних речовин, переважно з Південної та Центральної Америки.

Нагадаємо, днями на Закарпатті, яке межує із Словаччиною, викрили 12 членів організованої злочинної групи, які займалися збутом наркотиків та незаконним переправленням військовозобов'язаних через державний кордон.

ЄС Словаччина поліція українці наркотики наркобізнес
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
