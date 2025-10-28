В ЕС сообщили, сколько украинцев находятся под временной защитой

На территории стран Европейского Союза сейчас проживает около 4,7 миллиона украинцев, пользующихся механизмом временной защиты

Об этом сообщила спецпредставитель ЕС по украинцам Илва Йоганссон в комментарии корреспондентке "Европейской правды" Татьяне Высоцкой, передает RegioNews.

"Речь идет о 4,7 миллионах украинцев, которые пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС. И это количество растет прямо сейчас", - сказала Йоганссон.

По ее словам, еженедельно в страны ЕС прибывают новые люди, подающие заявления на получение временной защиты.

"Цифры продолжают расти. Впрочем, временная защита должна оставаться временной", — подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Йоганссон также отметила, что Евросоюз переходит к новому этапу сотрудничества с украинцами – от защиты к партнерству: "Теперь мы сосредоточимся на новой фазе – переходе от временной защиты к партнерству. Мы переходим от статуса беженца к формированию диаспоры".

Напомним, в сентябре количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, пересекших границу с Польшей, возросло более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.