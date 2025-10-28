15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 21:40

В ЕС сообщили, сколько украинцев находятся под временной защитой

28 октября 2025, 21:40
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

На территории стран Европейского Союза сейчас проживает около 4,7 миллиона украинцев, пользующихся механизмом временной защиты

Об этом сообщила спецпредставитель ЕС по украинцам Илва Йоганссон в комментарии корреспондентке "Европейской правды" Татьяне Высоцкой, передает RegioNews.

"Речь идет о 4,7 миллионах украинцев, которые пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС. И это количество растет прямо сейчас", - сказала Йоганссон.

По ее словам, еженедельно в страны ЕС прибывают новые люди, подающие заявления на получение временной защиты.

"Цифры продолжают расти. Впрочем, временная защита должна оставаться временной", — подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Йоганссон также отметила, что Евросоюз переходит к новому этапу сотрудничества с украинцами – от защиты к партнерству: "Теперь мы сосредоточимся на новой фазе – переходе от временной защиты к партнерству. Мы переходим от статуса беженца к формированию диаспоры".

Напомним, в сентябре количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, пересекших границу с Польшей, возросло более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ЕС беженцы
Одна из стран ЕС выделила 150 000 евро в поддержку украинской энергетики
27 октября 2025, 21:49
В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч
27 октября 2025, 15:36
ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года
24 октября 2025, 06:59
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Украине меняется стоимость фруктов: какие ценники в популярных супермаркетах
28 октября 2025, 23:00
В Чернобыле заметили собак с синей шерстью: специалисты объяснили, что произошло
28 октября 2025, 22:55
В ВСУ опровергли заявления России о якобы окружении Купянска
28 октября 2025, 22:31
Доверилась незнакомцу: на Буковине псевдобанкир украл у женщины деньги
28 октября 2025, 22:25
В Украине могут возникнуть проблемы с отоплением: энергоэксперт назвал города
28 октября 2025, 22:18
Международные партнеры помогают Харьковщине готовиться к отопительному сезону
28 октября 2025, 21:59
Сын киевских актеров умер после посещения ТЦК: названа официальная причина смерти
28 октября 2025, 21:58
В Херсоне судили многодетную мать, работавшую на россиян
28 октября 2025, 21:55
Россияне прорвались на окраине Мирнограда: продолжаются уличные бои, — Силы обороны
28 октября 2025, 21:51
Труханову вручили подозрение прямо на парковке: СМИ назвали причину
28 октября 2025, 21:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »