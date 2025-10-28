В России сообщают об убийстве военкора и пропагандиста Позднякова, - СМИ

Российские Telegram-каналы пишут, что в Индонезии расстреляли известного российского военкора и Z-пропагандиста Владислава Позднякова. Его канал в соцсетях молчит с самого утра — ожидается официальное подтверждение информации

Об этом сообщают росСМИ, передает RegioNews.

По предварительным сообщениям, Поздняков был застрелен в гостинице, куда он прибыл несколько дней назад. Обстоятельства происшествия выясняют местные правоохранители.

Поздняков был известен активной поддержкой российской агрессии против Украины, в частности, из-за своих публикаций и участия в пропагандистских эфирах.

Российские СМИ и Telegram-каналы отмечают, что мотивы нападения пока не установлены.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне запустили кампанию по "перевоспитанию" учителей истории. Их обязывают проходить спецкурсы и получать сертификаты, чтобы иметь право излагать пропагандистскую версию истории.