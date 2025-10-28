У Росії повідомляють про вбивство воєнкора та пропагандиста Позднякова, — ЗМІ

Російські Telegram-канали пишуть, що в Індонезії розстріляли відомого російського воєнкора і Z-пропагандиста Владислава Позднякова. Його канал у соцмережах мовчить із самого ранку — наразі очікується офіційне підтвердження інформації

Про це повідмляють росЗМІ, передає RegioNews.

За попередніми повідомленнями, Позднякова застрелили у готелі, куди він прибув кілька днів тому. Обставини події з’ясовують місцеві правоохоронці.

Поздняков був відомий активною підтримкою російської агресії проти України, зокрема через свої публікації та участь у пропагандистських ефірах.

Російські ЗМІ та Telegram-канали зазначають, що мотиви нападу поки не встановлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Їх зобов'язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.