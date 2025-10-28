Беларусь готовит развертывание нового ЗРК "Орешник": комплекс должен поставить на боевое дежурство в декабре

Беларусь планирует в декабре 2025 года поставить на боевое дежурство новый зенитно-ракетный комплекс «Орешник»

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает RegioNews.

По ее словам, в настоящее время завершаются работы по созданию необходимых условий для размещения комплекса.

Подробности о количестве систем и местах их дислокации пока не разглашаются. Известно, что "Орешник" относится к современным ЗРК и предназначен для перехвата авиационных, крылатых и баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что 11 октября в Белоруссии началась срочная проверка боевой готовности армии.

Напомним, в столице завершено строительство первого противорадиационного укрытия для детей.