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США, по всей вероятности, переместили свое ядерное оружие на территорию Соединенного королевства. Это первое увеличение количества тактического ядерного оружия США в Европе впервые со времен Холодной войны

Об этом сообщает Blomberg со ссылкой на источники, передает RegioNews.

Журналисты ссылаются на военных аналитиков, финансовые документы Пентагона и данные из открытых источников. Отмечается, что 16 июля 2025 года военный самолет C-17 Первого авиационного подразделения ядерного транспорта ВВС США улетел с включенным транспондером из штата Нью-Мексико в британскую авиабазу в городе Лейкенгит.

Официально ни США, ни Великобритания не комментируют это движение. При этом финансовые документы Пентагона свидетельствуют, что над "объектами надежности" на базе Лейкенгита ведутся работы в течение нескольких лет. По словам журналистов, формулировку "предметы надежности" часто Пентагон использует для обозначения размещения ядерного оружия.

Предполагается, что переместили термоядерные бомбы B61-12. Если это так, это первое увеличение количества тактического ядерного оружия США в Европе со времен Холодной войны. Эксперты называют это первым шагом на пути к усилению сил сдерживания НАТО.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что разочаровался Путиным и сокращает срок, который он давал ему ранее на заключение соглашения с Украиной. После этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев открыто пригрозил США войной. Он заявил, что якобы Трамп "играет в ультиматуме из РФ".