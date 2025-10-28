Білорусь готує розгортання нового ЗРК "Орешник": комплекс мають поставити на бойове чергування в грудні
Білорусь планує у грудні 2025 року поставити на бойове чергування новий зенітно-ракетний комплекс «Орешник»
Про це повідомила прес-секретар білоруського лідера Наталя Ейсмонт, передає RegioNews.
За її словами, наразі завершуються роботи зі створення необхідних умов для розміщення комплексу.
Подробиці про кількість систем і місця їхньої дислокації поки не розголошуються. Відомо, що "Орешник" належить до сучасних ЗРК і призначений для перехоплення авіаційних, крилатих та балістичних ракет.
Раніше повідомлялося, що 11 жовтня в Білорусі розпочалася термінова перевірка бойової готовності армії.
Нагадаємо, у столиці завершено будівництво першого протирадіаційного укриття для дітей.
