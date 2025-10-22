13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 16:37

Путин провел тренировку ядерных сил, привлекая "триаду"

22 октября 2025, 16:37
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Россия под руководством Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил с привлечением так называемой "ядерной триады" - наземного, морского и авиационного компонентов

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает RegioNews.

По данным российского Генштаба, в учениях участвовали:
подвижной почвенный комплекс "Ярс" на космодроме Плесецк,
подводная лодка "Брянск" в Баренцевом море,
стратегические бомбардировщики Ту-95.

В ходе тренировки осуществлены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", ракеты "Синевая" с подводной лодки и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи, по заявлению Кремля, выполнены успешно.

"Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами", — заявил Путин во время онлайн-совещания с военным руководством.

Ранее аналитика военной разведки США Ребекка Коффлер предостерегла, что риск глобальной ядерной эскалации растет из-за действий Путина, который "держит палец на ядерной кнопке". По ее словам, маневры типа учений "Запад-2025", где отрабатывали сценарий тактического ядерного удара, свидетельствуют: Москва все чаще рассматривает ядерное оружие как реальный боевой инструмент.

Напомним, в столице завершено строительство первого противорадиационного укрытия для детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ядерное оружие Путин
Торгует чужими землями: Путин предложил обмен части Запорожской и Херсонской области на всю Донецкую
19 октября 2025, 14:22
Трамп сделал новое заявление о ракетах Tomahawk
17 октября 2025, 07:04
Трамп объяснил, что мешает Путину и Зеленскому сесть за стол переговоров
15 сентября 2025, 07:26
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Киевской области засудили вражеского агента, который совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК
22 октября 2025, 17:54
Городской голова в Николаевской области забыл задекларировать более 5,3 млн грн
22 октября 2025, 17:15
В Украине растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: за неделю заболело почти 75 тысяч детей
22 октября 2025, 17:04
Правоохранители задержали двух военнослужащих, похитивших 24 тонны топлива в воинской части в Харьковской области
22 октября 2025, 16:59
В Киеве ввели почасовые отключения света: обнародованы графики
22 октября 2025, 16:58
Мошенники через TikTok собирали донаты от имени известного Героя Украины: что им грозит
22 октября 2025, 16:50
Экскеровщику "Молодого театра" и режиссеру Билоусу, обвиняемому в сексуальном насилии, избрали меру пресечения: что решил суд
22 октября 2025, 16:29
Бывшего руководителя Тернопольского облсовета, который не задекларировал более 4 миллионов, оштрафовали на 68 тысяч
22 октября 2025, 16:20
Тепло и почти без осадков: синоптикиня дала прогноз на 23 октября
22 октября 2025, 16:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »