Путин провел тренировку ядерных сил, привлекая "триаду"

Россия под руководством Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил с привлечением так называемой "ядерной триады" - наземного, морского и авиационного компонентов

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает RegioNews.

По данным российского Генштаба, в учениях участвовали:

подвижной почвенный комплекс "Ярс" на космодроме Плесецк,

подводная лодка "Брянск" в Баренцевом море,

стратегические бомбардировщики Ту-95.

В ходе тренировки осуществлены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", ракеты "Синевая" с подводной лодки и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи, по заявлению Кремля, выполнены успешно.

"Сегодня у нас плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами", — заявил Путин во время онлайн-совещания с военным руководством.

Ранее аналитика военной разведки США Ребекка Коффлер предостерегла, что риск глобальной ядерной эскалации растет из-за действий Путина, который "держит палец на ядерной кнопке". По ее словам, маневры типа учений "Запад-2025", где отрабатывали сценарий тактического ядерного удара, свидетельствуют: Москва все чаще рассматривает ядерное оружие как реальный боевой инструмент.

