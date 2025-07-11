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Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылающееся на собственные источники в западных разведслужбах, передает RegioNews.

Такой сценарий, по словам авторов, может оказаться попыткой сломить украинское сопротивление и склонить Киев к капитуляции.

По данным журналистов, вероятность ядерной эскалации растет на фоне затягивания боевых действий и многочисленных неудач российской армии на поле боя. Кремль все чаще прибегает к ядерной риторике, чтобы повлиять на позицию Запада и продемонстрировать готовность к крайним мерам.

В материале отмечается, что угрозы применения ядерного оружия раздаются не только от Владимира Путина, но и от его ближайшего окружения.

Эксперты подчеркивают, что подобные сигналы нуждаются в пристальном внимании международного сообщества. В ответ на угрозы Украина продолжает рассчитывать на усиление оборонной поддержки со стороны партнёров, в том числе в сфере ядерного сдерживания.

Ранее сообщалось, что ядерная война может уничтожить более 5 миллиардов человек, - Daily Mail.