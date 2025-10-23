Журналисты выяснили, что британцы помогали россиянам строить подлодки

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Times.

По данным издания, сеть обходила санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести из Европы, США, Канады и Японии чувствительные технологии и исследовательские суда более чем на 50 млн евро в период с 2014 по 2024 год.

Среди закупленного оборудования – высокотехнологичные компоненты, в том числе датчики и дистанционно управляемые аппараты на сумму более 1 млн фунтов стерлингов.

