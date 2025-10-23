Журналисты выяснили, что британцы помогали россиянам строить подлодки
Британские компании невольно помогали РФ строить подводные лодки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Times.
По данным издания, сеть обходила санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести из Европы, США, Канады и Японии чувствительные технологии и исследовательские суда более чем на 50 млн евро в период с 2014 по 2024 год.
Среди закупленного оборудования – высокотехнологичные компоненты, в том числе датчики и дистанционно управляемые аппараты на сумму более 1 млн фунтов стерлингов.
Напомним, Вооруженные Силы Литвы сообщили, что два самолета РФ в четверг, 23 октября, вторглись в воздушное пространство страны. Речь идет о самолетах Су-30 и Ил-78.
В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с ПутинымВсе новости »
23 октября 2025, 22:31Стало известно, почему Трамп ввел санкции против РФ именно сейчас
23 октября 2025, 21:49Россия запустила по Украине 130 дронов: сколько сбила ПВО
23 октября 2025, 11:30
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Трамп встретится с Си Цзиньпином: названа дата
23 октября 2025, 23:33В Украине снова дорожает картофель: сколько стоит килограмм в супермаркетах
23 октября 2025, 23:30В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных
23 октября 2025, 23:11Могут подать в суд: команда Оли Поляковой готова судиться за разрешение принять участие в Евровидении
23 октября 2025, 23:00ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи
23 октября 2025, 22:59С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуация
23 октября 2025, 22:55Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС
23 октября 2025, 22:39В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным
23 октября 2025, 22:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »