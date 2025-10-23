21:22  23 октября
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 23:21

Журналисты выяснили, что британцы помогали россиянам строить подлодки

23 октября 2025, 23:21
иллюстративное фото: из открытых источников
Британские компании невольно помогали РФ строить подводные лодки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Times.

По данным издания, сеть обходила санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести из Европы, США, Канады и Японии чувствительные технологии и исследовательские суда более чем на 50 млн евро в период с 2014 по 2024 год.

Среди закупленного оборудования – высокотехнологичные компоненты, в том числе датчики и дистанционно управляемые аппараты на сумму более 1 млн фунтов стерлингов.

Напомним, Вооруженные Силы Литвы сообщили, что два самолета РФ в четверг, 23 октября, вторглись в воздушное пространство страны. Речь идет о самолетах Су-30 и Ил-78.

