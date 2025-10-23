Стало известно, почему Трамп ввел санкции против РФ именно сейчас

иллюстративное фото: из открытых источников

В Белом доме объяснили, почему Трамп ввел новые санкции против России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в четверг, 23 октября, объяснила решение США ввести санкции против российского нефтяного сектора недостаточной заинтересованностью РФ в мирном урегулировании войны в Украине.

По словам Левитт, Трамп "всегда утверждал, что введет санкции против России, если сочтет это целесообразным и необходимым, и вчера наступил этот день".

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.