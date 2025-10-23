21:22  23 октября
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 21:49

Стало известно, почему Трамп ввел санкции против РФ именно сейчас

23 октября 2025, 21:49
иллюстративное фото: из открытых источников
В Белом доме объяснили, почему Трамп ввел новые санкции против России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в четверг, 23 октября, объяснила решение США ввести санкции против российского нефтяного сектора недостаточной заинтересованностью РФ в мирном урегулировании войны в Украине.

По словам Левитт, Трамп "всегда утверждал, что введет санкции против России, если сочтет это целесообразным и необходимым, и вчера наступил этот день".

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.

В приложении "Армия+" заработала новая функция для военных
23 октября 2025, 23:11
Могут подать в суд: команда Оли Поляковой готова судиться за разрешение принять участие в Евровидении
23 октября 2025, 23:00
ВСУ получат ракету "Фламинго", деньги на которую собрали чехи
23 октября 2025, 22:59
С начала суток произошло 103 боевых столкновений: где самая сложная ситуация
23 октября 2025, 22:55
Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
23 октября 2025, 22:49
Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС
23 октября 2025, 22:39
В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным
23 октября 2025, 22:31
Депутата Житомирского городского совета будут судить за недостоверное декларирование
23 октября 2025, 22:22
В Харькове отстроили поврежденную россиянами школу
23 октября 2025, 22:11
В Украине заработала программа поддержки родителей
23 октября 2025, 21:59
