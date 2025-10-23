В США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным

иллюстративное фото: из открытых источников

Упраздненная встреча между лидерами США и РФ может состояться в будущем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге в Белом доме в четверг, что ныне отмененная встреча между лидерами США и России может состояться в будущем.

"Я думаю, что президент и вся администрация надеются, что однажды она (встреча – ред.) может снова состояться. Но мы хотим убедиться, что эта встреча даст ощутимые положительные результаты и что президент эффективно использует свое время на нее", – отметила она.

