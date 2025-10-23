Журналісти з’ясували, що британці допомагали росіянам будувати підводні човни
Британські компанії мимоволі допомагали РФ будувати підводні човни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Times.
За даними видання, мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати з Європи, США, Канади та Японії чутливі технології та дослідницькі судна на понад 50 млн євро у період з 2014 по 2024 рік.
Серед закупленого обладнання – високотехнологічні компоненти, зокрема датчики та дистанційно керовані апарати на суму понад 1 млн фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, Збройні Сили Литви повідомили, що два літаки РФ у четвер, 23 жовтня, вторглися в повітряний простір країни. Йдеться про літаки Су-30 та Іл-78.
