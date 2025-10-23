Журналісти з’ясували, що британці допомагали росіянам будувати підводні човни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Times.

За даними видання, мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати з Європи, США, Канади та Японії чутливі технології та дослідницькі судна на понад 50 млн євро у період з 2014 по 2024 рік.

Серед закупленого обладнання – високотехнологічні компоненти, зокрема датчики та дистанційно керовані апарати на суму понад 1 млн фунтів стерлінгів.

