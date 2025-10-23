21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 23:21

Журналісти з’ясували, що британці допомагали росіянам будувати підводні човни

23 жовтня 2025, 23:21
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Британські компанії мимоволі допомагали РФ будувати підводні човни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Times.

За даними видання, мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати з Європи, США, Канади та Японії чутливі технології та дослідницькі судна на понад 50 млн євро у період з 2014 по 2024 рік.

Серед закупленого обладнання – високотехнологічні компоненти, зокрема датчики та дистанційно керовані апарати на суму понад 1 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Збройні Сили Литви повідомили, що два літаки РФ у четвер, 23 жовтня, вторглися в повітряний простір країни. Йдеться про літаки Су-30 та Іл-78.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Великобританія РФ підводний човен армія технології
У США розповіли, що потрібно для майбутньої зустрічі Трампа із Путіним
23 жовтня 2025, 22:31
Стало відомо, чому Трамп запровадив санкції проти РФ саме зараз
23 жовтня 2025, 21:49
Росія запустила по Україні 130 дронів: скільки збила ППО
23 жовтня 2025, 11:30
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном: названа дата
23 жовтня 2025, 23:33
В Україні знову дорожчає картопля: скільки коштує кілограм у супермаркетах
23 жовтня 2025, 23:30
У застосунку "Армія+" запрацювала нова функція для військових
23 жовтня 2025, 23:11
Можуть подати до суду: команда Олі Полякової готова судитися за дозвіл взяти участь у Євробаченні
23 жовтня 2025, 23:00
ЗСУ отримають ракету "Фламінго", гроші на яку зібрали чехи
23 жовтня 2025, 22:59
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення: де найскладніша ситуація
23 жовтня 2025, 22:55
Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України
23 жовтня 2025, 22:49
Російські літаки порушили повітряний простір ЄС
23 жовтня 2025, 22:39
У США розповіли, що потрібно для майбутньої зустрічі Трампа із Путіним
23 жовтня 2025, 22:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »