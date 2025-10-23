21:22  23 октября
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС

23 октября 2025, 22:39
Литовские вооруженные силы сообщили, что два самолета РФ в четверг, 23 октября, вторглись в воздушное пространство страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, инцидент произошел около 18.00, когда ВВС Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.

"Самолет Су-30 Российской Федерации, который, вероятно, выполнял тренировки по дозаправке в Калининградской области, и самолет Ил-78, осуществлявший дозаправку, вторглись в территорию Литвы примерно на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы, пробыв в нем примерно 18 секунд", – сообщили в литовских ВС.

Ранее сообщалось, что Швеция планирует передать Украине от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E. Речь идет о новейшей модификации многоцелевого самолета, разработанного компанией Saab.

