Российские самолеты нарушили воздушное пространство ЕС

Литовские вооруженные силы сообщили, что два самолета РФ в четверг, 23 октября, вторглись в воздушное пространство страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, инцидент произошел около 18.00, когда ВВС Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.

"Самолет Су-30 Российской Федерации, который, вероятно, выполнял тренировки по дозаправке в Калининградской области, и самолет Ил-78, осуществлявший дозаправку, вторглись в территорию Литвы примерно на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы, пробыв в нем примерно 18 секунд", – сообщили в литовских ВС.

