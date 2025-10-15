Дания выделила более 170 миллионов долларов украинским военным

иллюстративное фото: из открытых источников

Правительство Дании выделило 171 млн долларов на поддержку флота, ремонт танков и образование и тренировку украинских военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

"Чрезвычайно важно, что Дания продолжает поддерживать оборонную борьбу Украины, оказывая военную поддержку на всех уровнях. Поэтому в рамках 27-го донорского пакета Дания выделяет 1,1 млрд крон на инициативы, поддерживающие обороноспособность Украины – от морского оборудования до образовательных и тренировочных мероприятий для украинских солдат", – заявил министр.

Напомним, Европейская комиссия утвердила 19 пакет санкций против РФ. Санкции будут касаться ключевых секторов экономики и лиц, причастных к поддержке войны в Украине.