Російські літаки порушили повітряний простір ЄС

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Литовські збройні сили повідомили, що два літаки РФ у четвер, 23 жовтня, вторглися в повітряний простір країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, інцидент стався близько 18.00, коли ВПС Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу міста Кібартай.

"Літак Су-30 Російської Федерації, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправки в Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправку, вторглися в територію Литви приблизно на 700 метрів і залишили повітряний простір Литви, пробувши в ньому приблизно 18 секунд", – повідомили у литовських ЗС.

Раніше повідомлялось, що Швеція планує передати Україні від 100 до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E. Йдеться про найновішу модифікацію багатоцільового літака, розробленого компанією Saab.