14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 20:22

Россия массово закупает ядерные "Калибры": сроки выполнения – до 2026 года

23 октября 2025, 20:22
Фото: иллюстративное
Минобороны России заказало крупную партию крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр", которые могут оснащаться ядерными боеголовками

Информация о закупке стала известна из документов, оказавшихся в распоряжении издания "Милитарный", передает RegioNews.

Ракеты предназначены для размещения на российских фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях и подлодках. Время от времени их запускает Черноморский флот РФ из Новороссийска. Выполнение контракта на 56 ракет со "специальной боевой частью" возложено на конструкторское бюро "Новатор" и запланировано на период 2024-2026 годов.

Ракеты "Калибр" размещают на кораблях и подводных лодках

Крылатые ракеты имеют инерциально-спутниковую систему наведения и способны летать на малых высотах, что затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны. Конструкция позволяет использовать ракеты как с ядерными, так и с обычными боевыми частями, хотя на практике чаще применяются конвенционные заряды.

Семейство "Калибр" имеет несколько модификаций для подводных и надводных носителей, отличается дальностью полета и типом боевой части. Дальность ракеты для армии РФ оценивается в 1500-2500 км, а модифицированные экспортные варианты способны летать до 300 км.

Наличие таких систем повышает ударный потенциал флота и создает дополнительные вызовы для раннего обнаружения и противовоздушной обороны потенциального противника.

Напомним, ранее Россия под руководством Путина провела масштабные учения стратегических ядерных сил. Тренировки привлекли наземные, морские и авиационные компоненты, составляющие так называемую "ядерную триаду", вызывая беспокойство у международных наблюдателей.

Россия крылатая ракета Калибр ядерная установка Черноморский флот РФ ракеты
