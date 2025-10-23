Фото: иллюстративное

Минобороны России заказало крупную партию крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр", которые могут оснащаться ядерными боеголовками

Информация о закупке стала известна из документов, оказавшихся в распоряжении издания "Милитарный", передает RegioNews.

Ракеты предназначены для размещения на российских фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях и подлодках. Время от времени их запускает Черноморский флот РФ из Новороссийска. Выполнение контракта на 56 ракет со "специальной боевой частью" возложено на конструкторское бюро "Новатор" и запланировано на период 2024-2026 годов.

Ракеты "Калибр" размещают на кораблях и подводных лодках

Крылатые ракеты имеют инерциально-спутниковую систему наведения и способны летать на малых высотах, что затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны. Конструкция позволяет использовать ракеты как с ядерными, так и с обычными боевыми частями, хотя на практике чаще применяются конвенционные заряды.

Семейство "Калибр" имеет несколько модификаций для подводных и надводных носителей, отличается дальностью полета и типом боевой части. Дальность ракеты для армии РФ оценивается в 1500-2500 км, а модифицированные экспортные варианты способны летать до 300 км.

Наличие таких систем повышает ударный потенциал флота и создает дополнительные вызовы для раннего обнаружения и противовоздушной обороны потенциального противника.

Напомним, ранее Россия под руководством Путина провела масштабные учения стратегических ядерных сил. Тренировки привлекли наземные, морские и авиационные компоненты, составляющие так называемую "ядерную триаду", вызывая беспокойство у международных наблюдателей.