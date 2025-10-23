Зеленский о новых санкциях: нужно бить по "теневому флоту" РФ

Фото: из открытых источников

19-й пакет санкций Евросоюза, а также санкции США против российских нефтяных компаний – это важный сигнал для других государств присоединиться к давлению на Кремль

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием Европейского Совета в Брюсселе, передает RegioNews.

"19-й пакет очень важен… Но американские санкции тоже очень важны. Это хороший сигнал для других стран мира присоединиться к санкциям. Вы знаете, что не только энергетика, нам нужно, чтобы в центре санкций был теневой флот, и мы будем продолжать, пока Путин не остановит эту войну", – подчеркнул Зелен.

Президент поблагодарил главу Евросовета Антониу Кошти за приглашение на саммит и решение о новом пакете ограничений.

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовность прекратить войну, продолжая обстрелы украинских городов, в том числе гражданской инфраструктуры.

"Это значит, что мы должны не только защищаться, но и вместе с Европой и США давить на Путина. Давление – это санкции, противовоздушная оборона, оружие большой дальности и финансовая поддержка, о чем мы сегодня вместе поговорим", – добавил президент.

Напомним, сегодня Евросоюз одобрил 19 пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены на российские банки, "теневой флот", криптовалютные биржи, предприятия в Индии и Китае.